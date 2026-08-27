جامعة الذيد تحتفي بيوم المرأة الإماراتية 2026

الذيد في 27 أغسطس / وام/ احتفت جامعة الذيد بيوم المرأة الإماراتية لعام 2026، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» تعبيراً عن روح المرأة الإماراتية التي تواصل مسيرتها بثقة وطموح، وتسعى دائماً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات.

تأتي هذه المناسبة تأكيداً لما تحظى به المرأة الإماراتية من دعم القيادة الرشيدة، وما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من دعم وتمكين للمرأة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية وبناء المجتمع.

وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة عائشة بوشليبي، مديرة جامعة الذيد، أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها وريادتها في مختلف المجالات، وأسهمت بعلمها وكفاءتها وطموحها في صناعة مستقبل الوطن.

وقالت: «نعتز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات رائدة، وبما أثبتته من قدرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.. وفي جامعة الذيد، نؤمن بأن تمكين المرأة بالعلم والمعرفة استثمار في مستقبل الوطن، ونواصل دعم طموحاتها وتعزيز حضورها الأكاديمي والمهني؛ لتبقى شريكاً أساسياً في مسيرة التقدم والازدهار".

وأضافت أن شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» يجسد طموح المرأة الإماراتية وإصرارها على مواصلة التميز والعطاء، ويعكس الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، والثقة الراسخة بقدرتها على الإسهام في بناء مستقبل أكثر تقدماً واستدامة.

وتواصل جامعة الذيد جهودها في دعم وتمكين طالباتها ومنتسباتها، وتوفير فرص التعليم والتطوير التي تعزز مشاركتهن في مختلف المجالات، انطلاقاً من إيمانها بدور المرأة بوصفها شريكاً رئيسياً في بناء مجتمع معرفي مستدام وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.