مكتبة محمد بن راشد تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

دبي في 27 أغسطس /وام/ احتفت مكتبة محمد بن راشد بيوم المرأة الإماراتية 2026 ببرنامج ثقافي ومعرفي وإبداعي متنوع أقيم على مدار يومين تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» مسلطا الضوء على إسهامات المرأة الإماراتية وإنجازاتها في قطاعات الصحة والثقافة والفنون ودورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

تضمن البرنامج جلسة حوارية بعنوان «المرأة الإماراتية.. عطاء وريادة في القطاع الصحي» استعرضت إسهامات الكفاءات النسائية الإماراتية في البحث العلمي والرعاية الصحية والطب النفسي والتأهيل وأهمية الاستثمار في المعرفة والتعليم ودعم الأجيال الجديدة من الإماراتيات لمواصلة مسيرة التميز

وشهدت الفعاليات معرض «إبداعات المرأة الإماراتية» الذي ضم مؤلفات لكاتبات ومبدعات إماراتيات في الرواية والقصة والشعر وأدب الطفل والاقتصاد والتراث بما يعكس إسهاماتهن في إثراء المشهد الثقافي والفكري وتعزيز الهوية الوطنية

وضمن مبادرة «عالم يقرأ» أهدت المكتبة زوار الفعاليات نسخا من كتاب «أوائل الإمارات 2014» فيما اطلع وفد نسائي من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي على البرنامج والمبادرات المصاحبة.