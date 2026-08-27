معهد الشارقة للتراث يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

الشارقة في 27 أغسطس/وام/ احتفى معهد الشارقة للتراث اليوم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية من خلال فعالية نظمها في مقره بالمدينة الجامعية في الشارقة تحت شعار"بنظهر الأقوى والأفضل" بحضور أبو بكر الكندي مدير المعهد ومديري إداراته وموظفيه إلى جانب لفيف من المهتمين والضيوف في أجواء جسدت التقدير لمكانة المرأة الإماراتية ودورها في مسيرة التنمية وصون الهوية والتراث الوطني.

وأكد أبوبكر الكندي أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية مهمة للاحتفاء بما حققته من إنجازات وتقدير حضورها الفاعل في مختلف المجالات مشيراً إلى أن المرأة كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في مسيرة بناء المجتمع وتعزيز مكتسباته وأن ما تحظى به من دعم وتمكين يعكس الرؤية الحكيمة التي جعلت من الإنسان محوراً للتنمية والتقدم.

وأضاف أن المرأة في مجال التراث تؤدي دوراً محورياً في نقل الموروث الثقافي إلى الأجيال الجديدة من خلال مشاركتها في الحرف التقليدية والفعاليات والمبادرات التراثية مؤكداً حرص معهد الشارقة للتراث على توفير بيئة داعمة ومحفزة للمرأة وإبراز إسهاماتها وإبداعاتها بما يعزز حضورها في المشهد الثقافي والتراثي ويرسخ مكانة التراث الإماراتي بوصفه جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.

شهدت الفعالية تنظيم فقرات تراثية ومسابقات ترفيهية تفاعلية لموظفي المعهد أسهمت في تعزيز أجواء المشاركة والاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.