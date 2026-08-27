المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة يختتم أعماله بدبي

دبي في 27 أغسطس/ وام/ اختتمت اليوم أعمال الدورة الـ 13 من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة "IFM 2026" ، الذي استمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 900 متخصص ومشارك من 10 دول.

استقطب المؤتمر هذا العام أكثر من 45 متحدثاً من الخبراء والمختصين بطب العائلة ، وبحث أحدث التطورات في منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الوقاية و الصحة للأفراد المجتمع.

اشتمل البرنامج العلمي للمؤتمر على أكثر من 18 جلسة علمية متخصصة وتم خلاله عرض أكثر من 70 ملصقاً علمياً .

وسلط المؤتمر الضوء على أحدث الأدلة العلمية والممارسات المبتكرة التي تعزز قدرات أطباء العائلة وتمكنهم من تقديم رعاية أكثر شمولاً وتركيزاً على احتياجات المريض ، فيما قدم المؤتمر للمشاركين فيه 21 نقطة من نقاط التعليم الطبي المستمر المعتمدة.

وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الصحية، منها الأجهزة القابلة للارتداء ، والذكاء الطبي الاصطناعي، وطب السفر، وطول العمر وصحة الدماغ، ومرض الصدفية، والطب التجميلي والوظيفي، والأمراض القلبية الأيضية، و الكشف عن السرطان، وصحة الأمعاء، وصحة المرأة، ، والسكري وغيرها .

وشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر ، عدد من أبرز الجهات العالمية المتخصصة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، من بينها المستشفى الأمريكي بدبي و"Seers Tech"،و"Omron".

ينظم المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة سنوياً ، من قبل "إندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض العضو في "اندكس القابضة".