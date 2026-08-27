متحف الشارقة للسيارات القديمة يشارك بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية

الشارقة في 27 أغسطس /وام / يشارك نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 الذي ينطلق غدا ويستمر حتى 6 سبتمبر المقبل في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض – أدنيك من خلال عرض سيارتين نادرتين تمثلان حقبتين بارزتين من تاريخ السيارات القديمة في مشاركة تعكس حرص المتحف على إبراز القيمة التاريخية والفنية لمقتنياته وتعريف الجمهور بما تحمله هذه السيارات من قصص مرتبطة بتطور التصميم والهندسة وأنماط الحياة.

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود النادي في الترويج لأنشطته وبرامجه والتعريف بمقتنيات المتحف في ظل ما يشهده المعرض سنوياً من إقبال جماهيري واسع وحضور متنوع من داخل الدولة وخارجها وتعزيز حضور السيارات القديمة في الفعاليات الكبرى باعتبارها جزءاً من الذاكرة الثقافية والتاريخية بما يجعله منصة مهمة للتواصل المباشر مع الجمهور والتعريف بالموروث الثقافي والهوايات المرتبطة بالتراث إلى جانب استقطابه للمهتمين والباحثين وهواة الاقتناء.

ويقدم المتحف أمام زوار المعرض سيارتي رولز رويس فانتوم طراز 1935 ورايلي آر إم سي طراز 1949 وهما نموذجان يجسدان ما وصلت إليه السيارات في النصف الأول من القرن العشرين من حرفية عالية ودقة في التفاصيل وابتكار في التصميم والهندسة تعكس أسلوب صناعة المركبات الفاخرة في تلك المرحلة.

وقال أحمد سيف بن حنظل مدير متحف الشارقة للسيارات القديمة : " نسعى من خلال مشاركتنا في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية إلى عرض مقتنيات المتحف النادرة أمام جمهور واسع وإبراز ما تحمله السيارات القديمة من قيمة تاريخية وثقافية تتجاوز تفاصيلها الميكانيكية إذ تمثل كل سيارة شاهداً على مرحلة مهمة من تطور الصناعة والتصميم وأنماط الحياة".

وأضاف :" يمثل المعرض بما يشهده من حضور جماهيري واسع فرصة مهمة لتعريف الجمهور بأنشطة النادي ومقتنيات المتحف وتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع" .