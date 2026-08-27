إدارة الترخيص بشرطة عجمان تحقق نسبة 99% بمؤشرالرضا العام

عجمان في 27 اغسطس / وام / حققت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين إنجازاً متميزاً بتحقيق نسبة 99% في مؤشر الرضا العام عن الخدمات خلال عام 2025 الأمر الذي يعكس كفاءة الأداء وحرص فرق العمل على تقديم خدمات نوعية وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

وبلغت نسبة رضا المتعاملين في العام الماضي عن رحلة الخدمة 100%، فيما بلغت نسبة استخدام القنوات الذكية 96.5%، في حين بلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر مختلف القنوات 627 ألفاً و339 معاملة.

و أشاد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي ، قائد عام شرطة عجمان، بالإنجازات المتميزة التي حققتها إدارة ترخيص الآليات والسائقين في تطوير الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين مؤكدا أن تحقيق هذه النتائج يعكس الجهود المبذولة في تطوير منظومة الخدمات، وتسخير التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المتعاملين.

وثمن سعادة قائد عام شرطة عجمان ما أظهره العاملون في الإدارة من كفاءة ومهنية وحرص على تحقيق مستهدفات القيادة في جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين مشدداً علي أهمية مواصلة الابتكار وتطوير الخدمات الاستباقية والرقمية وتوظيف خصائص الذكاء الاصطناعي بما يواكب تطلعات المجتمع.