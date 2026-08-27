انطلاق النسخة الـ2 من بطولة كلباء الدولية للكرة الطائرة للشباب بمشاركة خليجية

كلباء في 27 أغسطس/وام/انطلقت اليوم منافسات النسخة الثانية من بطولة كلباء الدولية للكرة الطائرة للشباب، التي ينظمها نادي كلباء الرياضي الثقافي برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من الفرق الخليجية والمحلية.

حضر انطلاق المنافسات إبراهيم سيف بن غافان، رئيس قسم الألعاب الجماعية بمجلس الشارقة الرياضي، ممثلاً للمجلس، وسعادة راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي الثقافي رئيس اللجنة المنظمة، وعوض صالح المنصوري، الأمين المساعد لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وعبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، مدير البطولة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي الثقافي، وإداريي الفرق ورؤساء الوفود، وعدد من ممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية.

تشارك في البطولة فرق نادي كلباء ومنتخب الشارقة لفئتي الأشبال والناشئين، إلى جانب أندية كاظمة الكويتي، ودار كليب البحريني، وصحار العُماني.

وشهد اليوم الأول إقامة 6 مباريات على فترتين صباحية ومسائية، حيث فاز منتخب الشارقة للأشبال على كاظمة الكويتي بثلاثة أشواط دون مقابل، فيما تغلب دار كليب البحريني على صحار العُماني بالنتيجة ذاتها.

وضمن منافسات فئة الناشئين، حقق دار كليب البحريني الفوز على صحار العُماني بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفي الفترة المسائية، حقق نادي كلباء للأشبال الفوز على منتخب الشارقة بثلاثة أشواط مقابل شوط، فيما تغلب دار كليب البحريني على كاظمة الكويتي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفي فئة الناشئين، فاز دار كليب البحريني على منتخب الشارقة بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتتواصل منافسات البطولة غداً الجمعة بإقامة عدد من المباريات على فترتين صباحية ومسائية، حيث يلتقي نادي كلباء للأشبال مع صحار العُماني، فيما يواجه دار كليب البحريني منتخب الشارقة للأشبال.

وتشهد الفترة المسائية لقاء نادي كلباء مع كاظمة الكويتي ضمن منافسات فئة الأشبال، ونادي كلباء مع صحار العُماني في فئة الناشئين، إلى جانب مواجهة منتخب الشارقة للناشئين مع دار كليب البحريني.