"قضاء أبوظبي" تحتفي بيوم المرأة الإماراتية 2026

أبوظبي في 27 أغسطس / وام / احتفت دائرة القضاء في أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية 2026 الذي يحمل شعار "بنظهر الأقوى والأفضل".

ونظمت الدائرة في هذا الشأن مجموعة من الفعاليات والأنشطة، تقديراً لمكانة المرأة الإماراتية وإسهاماتها، ودورها المحوري شريكا أساسيا في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات، واحتفاءً بعطائها وإنجازاتها التي رسخت حضورها الفاعل في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة.

وأكد معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بما حققته من إنجازات نوعية في مسيرة التنمية الوطنية، في ظل النهج الراسخ الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تمكين المرأة والإيمان بدورها شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية، وتعزيز مكانتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في مختلف مجالات العمل الوطني.

وقال معاليه إن ما حققته المرأة الإماراتية من حضور ومكانة رائدة يجسد ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والجهود المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت على مدى عقود في دعم مسيرتها، وتعزيز حضورها ومكانتها، وتهيئة البيئة الداعمة لتمكينها من تحقيق إنجازات بارزة في مختلف الميادين.

وأوضح أن شعار يوم المرأة الإماراتية 2026 "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس الثقة بقدرات المرأة الإماراتية وإمكاناتها، وما وصلت إليه من حضور مؤثر ومشاركة فاعلة في مختلف ميادين العمل، حيث أثبتت جدارتها وكفاءتها في مختلف مواقع المسؤولية، وأسهمت بدور فاعل في مسيرة تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة العمل القضائي، لافتاً إلى أن دائرة القضاء تحرص على دعم وتمكين كوادرها النسائية، وتوفير بيئة عمل محفزة تتيح لهن مواصلة وتتضمن الفعاليات التي تستمر على مدار أسبوع في مقر الدائرة الرئيس، مجموعة متنوعة من الأنشطة توفرللمرأة أجواءً تفاعلية وتعزز رفاهيتها وتدعم التوازن بين حياتها المهنية والأسرية، من بينها جدارية تفاعلية بعنوان "شجرة الأمنيات"، تتيح للموظفات تدوين طموحاتهن وتطلعاتهن المستقبلية، إلى جانب عرض فيلم قصير بعنوان "بنظهر الأقوى والأفضل" يستعرض أبرز إنجازات موظفات دائرة القضاء، فضلاً عن ركن للتصوير الاحترافي يعبر عن هوية يوم المرأة الإماراتية.

وتشمل الفعاليات أيضا ركنا صحيا يوفر فحوصات مجانية واستشارات غذائية ونفسية، وركنا للفنون والخط العربي، وركنا للضيافة التراثية، بالإضافة إلى ركن مخصص للأطفال لكتابة رسائل إلى أمهاتهم، فضلاً عن تنظيم ورش متخصصة حول التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.