الهيئة العامة للطيران المدني تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي في 27 أغسطس / وام/ نظمت الهيئة العامة للطيران المدني فعالية تحت عنوان "من الأمهات إلى القيادات: أجيال من الإلهام" بمشاركة مسؤولين من الهيئة وممثلين عن الجهات والمؤسسات العاملة في قطاع الطيران المدني بالدولة، إلى جانب نخبة من الكفاءات النسائية من داخل القطاع وخارجه.

تضمنت الفعالية جلسة حوارية جمعت قيادات نسائية ملهمة، تناولت تجاربهن ومسيراتهن المهنية والشخصية، وسلطت الضوء على محطات الانتقال من الأدوار الأسرية والاجتماعية إلى مواقع المسؤولية والقيادة، إلى جانب مناقشة التحديات والفرص التي تواجه المرأة، وأهمية توفير بيئة داعمة تمكّنها من مواصلة التطور وتحقيق طموحاتها.

تأتي الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الهيئة خلال شهر المرأة الإماراتية الممتد من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر المقبل، لتسليط الضوء على مسيرة المرأة الإماراتية وما حققته من إنجازات وإسهامات، واستشراف أدوارها وفرصها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن المرأة الإماراتية تعتبر شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، مشيراً إلى ما حققته من حضور فاعل في مختلف القطاعات، وما تؤديه من أدوار متكاملة على المستويين المهني والمجتمعي.

وقال سعادته: "يمثل الاحتفاء بالمرأة الإماراتية احتفاءً بمسيرة وطنية راسخة أرست دعائمها القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بدور المرأة شريكاً فاعلاً في التنمية وصناعة المستقبل، وإتاحة الفرص أمامها للانتقال من التمكين إلى الريادة والتأثير.

ويجسد حضور المرأة الإماراتية في مواقع المسؤولية والقيادة نموذجاً إماراتياً يقوم على التكامل والتوازن والشراكة بين الرجل والمرأة، ويعكس ما حققته من إنجازات نوعية في مختلف القطاعات.

وأضاف:" في قطاع الطيران المدني، أصبحت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً من منظومة الطيران، وأسهمت بكفاءتها في مجالات التنظيم والسلامة والملاحة الجوية والهندسة والتشغيل والقيادة، وصولاً إلى ترؤس لجان متخصصة في منظمة الطيران المدني الدولي، بما يعكس حضورها المؤثر محلياً ودولياً ودورها في رسم مستقبل القطاع.

وقال : "نعتز في الهيئة العامة للطيران المدني بإسهامات الكفاءات النسائية الإماراتية في تطوير منظومة الطيران وتعزيز تنافسيتها، ونواصل دعم بيئة تتيح لها النمو والقيادة والمشاركة في صناعة القرار.. وستظل المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في بناء مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات على خارطة الطيران العالمية."