بلدية منطقة الظفرة توعي أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة

الظفرة في 27 أغسطس/وام/ تواصل بلدية منطقة الظفرة، ممثلةً بفريق التواجد البلدي، تنفيذ الزيارات الميدانية لمجالس المواطنين، في إطار حرصها على تعزيز التواصل المجتمعي ورفع مستوى الوعي باحتياطيات السلامة العامة، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

تم خلال الزيارات تقديم ورشة توعوية متخصصة حول الوقاية من الحرائق وسبل التعامل السليم معها لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة، والتعريف بآليات الاستجابة الأولية للحوادث، بما يسهم في الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.

وتواصل البلدية في الوقت نفسه تنفيذ برامج التوعية الميدانية في العزب والأحياء السكنية، لتعزيز السلوكيات الإيجابية ونشر الممارسات السليمة بين السكان، بما يعكس التزامها بتوفير بيئة آمنة ومستدامة، ودعم جودة الحياة في مختلف مناطق الظفرة.

وفي ختام الزيارة، أعرب أفراد المجتمع عن شكرهم وتقديرهم لبلدية منطقة الظفرة على جهودها المتواصلة وحرصها الدائم على التواصل المباشر مع المجتمع، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة السلامة المجتمعية.