شرطة أبوظبي تؤكد جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بتنفيذ خطة مرورية وأمنية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وهم مركز النقل المتكامل ودائرة التعليم والمعرفة ومواصلات الإمارات وشركة ساعد للأنظمة المرورية وكيو موبيلتي "مواقف" بهدف تأمين عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة في محيط المدارس وعلى الطرق، ضمن جهودها المستمرة في تعزيز الأمن والأمان وذلك ضمن الأولية الاستراتيجية "أمن الطرق الذكي".

وأكد العميد ناصر سليمان المسكري، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، اكتمال جاهزية الإدارات والفرق المختصة لتنفيذ الخطة الميدانية، موضحًا أن سلامة الطلبة خلال رحلتهم اليومية من وإلى المدارس تأتي في مقدمة الأولويات، وتتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المعنية وأولياء الأمور والسائقين ومشغلي النقل المدرسي، والالتزام بالسلوكيات المرورية الآمنة بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة ومستقرة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن شرطة أبوظبي، ومن خلال إجراءاتها الاستباقية وبالتعاون مع شركائها، تعمل على تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتنظيم حركة السير في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، خصوصًا على الطرق المؤدية إلى المدارس ومداخلها ومخارجها، وخلال ساعات الذروة الصباحية وأوقات انصراف الطلبة، بما يسهم في الحد من الازدحامات وتسهيل حركة الحافلات المدرسية ومستخدمي الطريق.

ودعا السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة وخفض السرعة في محيط المدارس، والانتباه لعبور الطلبة، وعدم الانشغال بغير الطريق، والتقيد بتعليمات عناصر المرور والدوريات الأمنية، بما يعزز سلامة الطلبة وجميع مستخدمي الطريق.

تتضمن الخطة تكثيف انتشار الدوريات المرورية والأمنية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية وفي محيط المدارس، وتنظيم حركة السير خلال أوقات الذروة، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة عند معابر المشاة والمناطق المحيطة بالمدارس، بما يكفل وصول الطلبة إلى مدارسهم وعودتهم إلى منازلهم بأمان.

وفي إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، نفذت شرطة أبوظبي عددًا من الورش والبرامج التوعوية لسائقي ومشرفي حافلات النقل المدرسي، ركزت على تعزيز الثقافة المرورية، والتعريف بمتطلبات السلامة والمسؤوليات المرتبطة بنقل الطلبة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والإجراءات الوقائية قبل وأثناء الرحلات المدرسية.

وتكثف شرطة أبوظبي جهودها الإعلامية والتوعوية بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني، من خلال نشر الرسائل والإرشادات التي تحث السائقين على الانتباه والتركيز أثناء القيادة، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والتوقف الكامل عند فتح ذراع «قف» للحافلات المدرسية، والتعاون مع عناصر المرور والدوريات بما يعزز انسيابية الحركة ويحد من السلوكيات المرورية التي قد تتسبب في وقوع الحوادث.

ودعت شرطة أبوظبي جميع مستخدمي الطريق إلى التعاون والتحلي بالصبر والانتباه، خصوصًا خلال ساعات الذروة الصباحية وعند انتهاء الدوام المدرسي، والالتزام بقواعد السير والمرور وتعليمات عناصر الشرطة، مؤكدة أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأسرة والمدرسة والجهات المعنية ومستخدمي الطريق، وصولًا إلى عام دراسي آمن وبيئة مرورية أكثر أمانًا لأبنائنا الطلبة.