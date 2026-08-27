قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات قوية لـ" السيتي" وبرشلونة وباريس سان جيرمان

موناكو في 27 أغسطس/ وام/ أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم في موناكو، قرعة الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا والتي تنطلق منافسات المرحلة الأولى منها يوم 8 سبتمبر المقبل.

ويلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية مع برشلونة، ومانشستر سيتي، وروما ، وأستون فيلا ، وغلطة سراي، وفيا ريال ، بارتسيلافا السلوفاكي، وكومو الإيطالي على الترتيب.

تعد هذه هي النسخة الثالثة من دوري أبطال أوروبا منذ اعتماد النظام الجديد، و يضم دور المجموعة الواحدة 36 فريقا وفق نظام الدوري، ويخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين.

وفي أبرز المواجهات الأخرى يلتقي مانشستر سيتي، مع باريس سان جيرمان، وبرشلونة، وسبورتنج لشبونة، وبورتو البرتغاليين، ونابولي، ولايبزيج الألماني، وآيك أثينا اليوناني، ولانس الفرنسي على الترتيب.

ويلتقي أرسنال مع كل من ريال مدريد ، وبايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، وريال بيتس، وليل ، ونابولي، وصباح الأذربيجاني، وسلافيا براغ التشيكي.

ويلتقي برشلونة مع كل من مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وأستون فيلا، وسبورتنج لشبونة، وفينورد، وغلطة سراي، وكومو، وصباح الأذربيجاني.

ويلتقي إنتر مع ليفربول، وريال مدريد، وكلوب بروج، وبوروسيا دورتموند، وشاختار، وفينورد، وشتوتغارت، وسلوفان براتيسلافا.

فيما يلتقي أتلتيكو مدريد مع بايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد، وبي اس في، وفنربخشة، وبود غليمت، وفايكنج، وشتوتغارت.