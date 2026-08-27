"الموارد البشرية بعجمان" تمنح أولياء الأمور مرونة في الدوام مع العودة إلى المدارس

عجمان في 27 أغسطس /وام/ أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تعميماً إلى جميع الجهات الحكومية في الإمارة، يمنح الموظفين من أولياء الأمور مرونة في مواعيد الحضور والانصراف، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027، بما ييسر عليهم مرافقة أبنائهم في الأيام الأولى للدراسة، ويراعي الاعتبارات الاجتماعية والأسرية.

وبموجب التعميم، يُمنح الموظفون من أولياء أمور الأطفال الملتحقين بالحضانات ورياض الأطفال إذن تأخير في الحضور أو خروج مبكر طوال أيام الأسبوع الدراسي الأول، لمرافقة أبنائهم من وإلى الحضانة أو الروضة أو المنزل، على ألا تتجاوز مدة الإذن الإجمالية ثلاث ساعات يومياً.

كما يتيح التعميم لموظفي حكومة عجمان من أولياء أمور طلبة المدارس، من المرحلة الابتدائية فما فوق، الحصول على إذن تأخير في الحضور أو خروج مبكر خلال اليوم الدراسي الأول، لمرافقة أبنائهم من وإلى المدرسة أو المنزل، بحد أقصى يبلغ ثلاث ساعات.

وأكدت الدائرة ضرورة مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة، وفقاً للمنهج المعتمد في المدرسة أو الحضانة أو روضة الأطفال من الجهات المختصة، بما يضمن تطبيق المرونة بحسب الجداول الدراسية الفعلية للطلبة.

ودعت دائرة الموارد البشرية الموظفين المستفيدين من هذه المرونة إلى تسجيل الأذونات عبر نظام موارد السحابي أو تطبيق “موارد عجمان”، على أن تتولى وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية متابعة تنفيذ ما ورد في التعميم، وضمان تطبيقه بالشكل الأمثل.

يأتي التعميم في إطار حرص حكومة عجمان على توفير بيئة عمل مرنة وداعمة للموظفين، وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة، ورفع مستويات الرضا الوظيفي، وترسيخ ثقافة مؤسسية تراعي احتياجات الإنسان في بيئة العمل الحكومي.