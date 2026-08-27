"الشارقة الرقمية" تطلق "برنامج تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي" بدورته الـ2

الشارقة في 27 أغسطس / وام / أطلقت دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط اليوم الدورة الثانية من "برنامج تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي" و ذلك ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028 من خلال تطوير القدرات الرقمية لموظفي حكومة الشارقة وتمكينهم من توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة العمل الحكومي وتطوير خدمات أكثر استباقية وتمحوراً حول الإنسان.

يشارك في البرنامج 40 منتسباً من 25 جهة حكومية في إمارة الشارقة ويمتد في الفترة من نهاية أغسطس الجاري إلى نوفمبر المقبل وهو يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في عدد من المجالات المرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية :" نشهد اليوم تحولاً متسارعاً في طريقة عمل الحكومات حيث أصبحت البيانات والذكاء الاصطناعي أدوات رئيسية لفهم الاحتياجات واستباق التحديات واتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة وفي الشارقة نريد لهذا التحول أن يترجم إلى أثر واضح في أداء الحكومة وفي جودة الخدمات وحياة الإنسان والمجتمع".

وأضاف أن تحقيق هذا الطموح يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتطوير كفاءات حكومية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التطبيق ومن خلال البرنامج نواصل تطوير قدرات موظفي حكومة الشارقة وتمكينهم من الأدوات التي تساعدهم على مواكبة التحولات التقنية والمساهمة في تطوير العمل الحكومي.

وقال إن الهدف يتجاوز اكتساب المعرفة التقنية و ما نسعى إليه هو بناء كوادر قادرة على تحويل المعرفة إلى تطبيق لصناعة قرارات أفضل وتطوير حلول جديدة وتحقيق أثر يصل إلى الجهات الحكومية والأفراد والمجتمع فجاهزية الحكومة للمستقبل تبدأ بقدرة كوادرها على صناعته.

يأتي تنظيم الدورة الثانية امتداداً لجهود دائرة الشارقة الرقمية في الاستثمار في الإنسان وتطوير القدرات الحكومية باعتبارها ركناً أساسياً في استدامة التحول الرقمي وبناء منظومة حكومية قادرة على مواكبة التطورات التقنية وتوظيفها بكفاءة ومسؤولية بما ينعكس على جودة العمل الحكومي والخدمات المقدمة للمجتمع.