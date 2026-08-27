الجهات الحكومية بالفجيرة تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

الفجيرة في 27 أغسطس/وام/ احتفت الجهات الحكومية والمؤسسات في إمارة الفجيرة بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والملتقيات والأنشطة التي سلطت الضوء على إنجازات ابنة الإمارات وإسهاماتها في مختلف ميادين العمل، وذلك تحت شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل».

فقد نظمت بلدية الفجيرة ملتقى يوم المرأة الإماراتية تحت عنوان «هي الإمارات.. أثر يصنع المستقبل»، بحضور عدد من المسؤولين والموظفات والكوادر النسائية.

تضمن الملتقى جلسات وحوارات وتكريماً لنماذج نسائية، إلى جانب استعراض تجارب وقصص نجاح تعكس حضور المرأة الإماراتية وإسهاماتها في العمل والمجتمع.

فيما احتفى مطار الفجيرة الدولي بالمناسبة نفسها وسط مشاركة الإدارة والموظفات والعاملات في أجواء عكست التقدير للدور الذي تؤديه المرأة الإماراتية في قطاع الطيران ومختلف مجالات العمل، وإسهام الكفاءات الوطنية النسائية في مسيرة التطوير والإنجاز.

واحتفت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة من جانبها بيوم المرأة الإماراتية من خلال فعالية جمعت عدداً من القيادات والكفاءات النسائية، وشهدت لقاءات وحوارات سلطت الضوء على التجارب المهنية للمرأة الإماراتية، ودورها في بيئة العمل الحكومي، وما حققته من حضور في مختلف المجالات الوظيفية والقيادية.

وشاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الاحتفاء بالمناسبة من خلال ملتقى جمع عدداً من القيادات والشخصيات النسائية الإماراتية، واستعرض تجارب ملهمة وقصص نجاح في مجالات متعددة، في إطار الاحتفاء بعطاء المرأة وإبراز دورها في مسيرة التنمية والعمل المؤسسي.

واحتفت دائرة السياحة والآثار بالفجيرة بيوم المرأة الإماراتية، بمشاركة عدد من المسؤولين والموظفات، في فعالية جسدت التقدير لعطاء المرأة الإماراتية وإسهاماتها في قطاع السياحة والتراث، وسلطت الضوء على حضور الكفاءات النسائية ودورها في دعم جهود الدائرة والتعريف بالمقومات السياحية والثقافية التي تزخر بها الإمارة.

واحتفت جمعية الفجيرة الخيرية بالمناسبة بحضور عدد من المسؤولين والموظفات وشهد الاحتفال تكريم مشاركات متميزة من الأسر المنتجة التابعة لمركز غرس للتمكين الاجتماعي، تقديراً لجهودهن وإسهاماتهن في العمل والإنتاج وخدمة المجتمع.

كما شهدت الإمارة فعاليات ثقافية ومجتمعية مصاحبة للمناسبة، تضمنت جلسات ولقاءات احتفت بتجارب المرأة الإماراتية ومسيرتها في مجالات الثقافة والعمل المجتمعي، وأتاحت مساحة لاستعراض نماذج وتجارب نسائية تعكس ما وصلت إليه ابنة الإمارات من حضور وتأثير.

وعكست الاحتفالات التي شهدتها الفجيرة بهذه المناسبة تقدير الجهات والمؤسسات للكفاءات النسائية الإماراتية، وإبراز ما حققته المرأة من إنجازات في مختلف قطاعات العمل الحكومي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياحي، ودورها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.