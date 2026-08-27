اللجنة الطبية العليا للتقاعد في الشارقة تعقد اجتماعها الـ100

الشارقة في 27 أغسطس /وام / عقدت اللجنة الطبية العليا للتقاعد في إمارة الشارقة التابعة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي اليوم اجتماعها الـ 100 لمواصلة دراسة الحالات والطلبات المحالة إليها والمتعلقة بإثبات اللياقة الصحية وصلاحية المؤمن عليه صحياً للاستمرار في الوظيفة وإثبات العجز الصحي عن الكسب للابن المستحق للمعاش.

ترأس الاجتماع الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري رئيس اللجنة، بحضور الدكتور صقر عبدالله سلطان المعلا نائب رئيس اللجنة والأعضاء الدكتورة فاطمة محمد الخميري وسعيد سلطان بن خادم وندى حسن الرئيسي و يوسف عبيد الطنيجي و مهرة سلطان شطاف مقرر اللجنة.

تختص اللجنة الطبية العليا للتقاعد بدراسة الطلبات المتعلقة بالأوضاع الصحية للمؤمن عليهم واللياقة الصحية وطلبات التقاعد والعجز الطبي والبت فيها وفق القوانين واللوائح المعمول بها في إطار منظومة الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.

ويشكل الاجتماع الـ100 أحد محطات مسيرة عمل اللجنة التي بدأت بعقد اجتماعها الأول في يونيو 2018 عقب تشكيلها استناداً إلى قانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة حيث واصلت على مدى أكثر من ثمانية أعوام النظر في الحالات الطبية المحالة إليها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.





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