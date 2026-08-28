"مصدر" : تمكين المرأة الإماراتية نهج وطني راسخ واستثمار استراتيجي في المستقبل

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات هي ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي جعلت تمكين المرأة نهجاً وطنياً راسخاً، وأرست منظومة متكاملة أتاحت لها الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات.

وقال الرمحي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على تحقيق التميز وترسيخ حضورها المؤثر في مختلف مواقع العمل، وأصبحت نموذجاً عالمياً للكفاءة والطموح والقدرة على تحقيق تأثير إيجابي ملموس.

وأضاف أن "مصدر" تفخر بما تقدمه كوادرها النسائية من إسهامات نوعية في مختلف التخصصات، ودورهن في دعم مسيرة الشركة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، مؤكداً أن الشركة تؤمن بأن تمكين المرأة يمثل استثماراً استراتيجياً في المستقبل، ولذلك تحرص على توفير بيئة عمل تعزز تكافؤ الفرص، وتدعم التطور المهني والقيادي، وتمكن موظفاتها من الإسهام في تطوير مشاريع رائدة ومبادرات استراتيجية تعزز مكانة الشركة العالمية في قطاع الطاقة النظيفة.

وأكد أن مسيرة المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة المتجددة تعكس تطوراً لافتاً في طبيعة الأدوار التي تضطلع بها، حيث أصبحت اليوم تقود وتشارك في مختلف مجالات القطاع، بدءاً من الإدارة والتخطيط والاستثمار، وصولاً إلى الهندسة والابتكار وتطوير الحلول التقنية المتقدمة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، لتسهم بدور محوري في تسريع إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وأشار الرمحي إلى أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" يجسد عزيمة المرأة الإماراتية وإصرارها على مواصلة الإنجاز والابتكار، مستندة إلى منظومة وطنية راسخة آمنت بقدراتها ووفرت لها مختلف سبل الدعم والتمكين.