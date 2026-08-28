"إكبا": المرأة الإماراتية عززت حضورها العالمي بالمعرفة والقيم الإنسانية

دبي في 28 أغسطس / وام / أكدت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، أن المرأة الإماراتية أصبحت حاضرة ومؤثرة على الساحة الدولية بما تقدمه من معرفة وخبرة وقيادة، وبما تحمله من قيم إماراتية أصيلة تقوم على التسامح والتعاطف والتعاون والقدرة على مواجهة التحديات، بما يعكس صورة دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية إلى العالم.

وقالت الزعابي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم هو ثمرة رؤية وطنية آمنت بقدراتها وفتحت أمامها آفاق المشاركة والقيادة، في ظل الدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأضافت : «يجسد شعار هذا العام “بنظهر الأقوى والأفضل” روح المرأة الإماراتية التي تواصل البناء على ما تحقق، وتوسّع دائرة تأثيرها بثقة ومسؤولية.. فحضورها في العالم اليوم يحمل معه هوية وطنية راسخة وقِيماً إنسانية تقوم على التسامح، ومساندة الآخرين، والتعاون، والمرونة، وهي قيم تجعل من إنجازها رسالة تتجاوز حدود المكان وتصل إلى الإنسان أينما كان».