هيئة الرعاية الأسرية: المرأة الإماراتية شريك فاعل في بناء أسرة متماسكة

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / قالت سعادة سلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية إن الإمارات تحتفي في يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" بمسيرة ملهمة صنعتها المرأة الإماراتية بطموحها وعطائها، وبالدور الراسخ الذي تؤديه في تعزيز استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، ومشاركتها الفاعلة في صناعة مستقبل دولتنا.. ويجسد شعار هذا العام ما تتمتع به المرأة الإماراتية من قوة وإصرار وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى إنجازات.

وأضافت أنه بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، واستلهاماً من مسيرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تواصل المرأة الإماراتية حضورها المؤثر في مختلف ميادين التنمية، وتسهم بكفاءة واقتدار في مسيرة الوطن، بالتوازي مع دورها المحوري في بناء أسرة مستقرة ومتماسكة".

وقالت العميمي: "نحن في هيئة الرعاية الأسرية، نؤمن بأن دعم المرأة وتمكينها هو استثمار في استقرار الأسرة وازدهار المجتمع.. ومن هذا المنطلق، نواصل توفير خدمات متخصصة واستباقية تستجيب لاحتياجات أفراد الأسرة في مختلف مراحل الحياة، وتمكّنهم من التعامل مع التحديات وتعزز قدرتهم على بناء حياة أسرية أكثر استقراراً ورفاهاً".