شرطة أبوظبي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بـ يوم المرأة الإماراتية لعام 2026، والذي يأتي هذا العام تحت شعار: "بنظهر الأقوى والأفضل"؛ وذلك تقديرًا لإنجازات ابنة الإمارات وعطائها المتميز، وإسهاماتها الفاعلة في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني.

أقيمت الاحتفالية في قاعة الشهيد، بحضور عدد من القيادات والضباط والمنتسبات.

وأكدت شرطة أبوظبي أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يجسد الاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من نجاحات وإنجازات على الصعيدين المحلي والعالمي، وما أثبتته من كفاءة واقتدار في تحمل المسؤوليات وأداء المهام الموكلة إليها، لتسجل حضورًا متميزًا وبصمات رائدة في خدمة الوطن والمجتمع.

وأوضحت أن دعم وتمكين المرأة الإماراتية يأتي امتدادًا للنهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاستثمار بالإنسان وتمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، وهو النهج الذي تواصل القيادة الرشيدة ترسيخه، بما عزز مكانة المرأة الإماراتية وريادتها في مختلف المجالات.

تضمنت الاحتفالية عرضًا مرئيًا بعنوان «بصمة المرأة الإماراتية في شرطة أبوظبي»، سلط الضوء على مسيرتها وإنجازاتها وإسهاماتها في مختلف مجالات العمل الشرطي، إلى جانب جلسة حوارية وورش تفاعلية استعرضت تجارب ونماذج ملهمة، وعززت تبادل الخبرات والمعارف بين المشاركات.

وشهد الحفل عرضًا عسكريًا صامتًا عكس ما وصلت إليه المرأة الشرطية من كفاءة وانضباط وجاهزية، إلى جانب فقرات تفاعلية متنوعة، وتكريم عدد من المتميزات، تقديرًا لعطائهن وإسهاماتهن، فضلًا عن افتتاح المعرض المصاحب للاحتفالية.

وسلطت الاحتفالية الضوء على نماذج من إنجازات المرأة في شرطة أبوظبي، ودورها في مختلف المجالات الشرطية والأمنية والتخصصية، إلى جانب إبراز جهود القيادة العامة في دعم العنصر النسائي وتأهيله وتمكينه، بما يتيح للمرأة مواصلة مسيرتها المهنية والمشاركة بكفاءة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وأكدت شرطة أبوظبي اعتزازها بمنتسباتها وما يقدمنه من عطاء وإخلاص في خدمة الوطن، وحرصها على مواصلة توفير بيئة مؤسسية داعمة ومحفزة للمرأة، وتعزيز فرص التطوير والتمكين والريادة أمامها، بما يسهم في استدامة إنجازاتها وترسيخ حضورها شريكًا فاعلًا في تعزيز الأمن والأمان وصناعة المستقبل.