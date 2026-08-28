مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة: المرأة الإماراتية شريك أصيل في إنجازات الوطن

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد سعادة محمد بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاحتفاء بمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، جسدت خلالها المرأة الإماراتية حضورها شريكاً أصيلاً في بناء الوطن وتعزيز مسيرته التنموية.

وقال إن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية هو ثمرة لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" الذي آمن بدورها في بناء الوطن وأرسى نهجاً وطنياً جعل تمكينها وتعزيز مشاركتها ركيزة أساسية في مسيرة الاتحاد.

وأضاف أن هذا النهج ترسخ بفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت برؤيتها وعطائها في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية، ودعم حضورها في مختلف مجالات العمل والعطاء والتميز والإنجازات.

وأكد أن القيادة الرشيدة واصلت إرث الشيخ زايد ورسخت تمكين المرأة نهجاً وطنياً مستداماً، انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار في قدراتها هو استثمار في قوة المجتمع ومستقبل الوطن، وهو ما انعكس في حضورها المؤثر في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.

وأشار إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت أنها شريك في صناعة التنمية ومحرك أساسي لإنجازاتها، وأسهمت بكفاءة واقتدار في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التمكين والريادة.

وأوضح أن حضور المرأة الإماراتية يمثل ركناً أساسياً في مسيرة التنمية المتوازنة، بما تجسده من كفاءة وطموح ومسؤولية وطنية، مؤكداً أن شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس ثقتها بقدراتها وإصرارها على مواصلة التميز وصناعة الأثر.

ونوه إلى أن يوم المرأة الإماراتية هو احتفاء برؤية زايد، وعطاء "أم الإمارات" ودعم القيادة الرشيدة، وإنجازات كل امرأة إماراتية أسهمت في بناء الوطن وتعزيز مسيرته، مؤكداً أن المرأة ستظل ركناً أساسياً في قوة المجتمع واستدامة التنمية.