الموارد البشرية برأس الخيمة: المرأة شريك أصيل في بناء الوطن وصناعة مستقبله

رأس الخيمة في 28 أغسطس / وام / قالت سعادة سارة أحمد الزعابي مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة إنه في يوم المرأة الإماراتية، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، نفخر بمسيرة وطن آمن منذ تأسيسه بأن الإنسان هو أساس التنمية، وأن المرأة شريك أصيل في بناء الوطن وصناعة مستقبله.

وأضافت الزعابي بهذه المناسبة :" يجسد هذا الشعار الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية روح دولة الإمارات التي لا تتوقف عندما تحقق إنجازات، بل تتطلع دائماً إلى ما هو أبعد، بطموح أكبر، وعزيمة أقوى، وثقة راسخة بقدرات أبنائها وبناتها.

وأكدت أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها وتميزها في مختلف ميادين العمل والعلم والقيادة، وأسهمت بكفاءة واقتدار في مسيرة التنمية الشاملة، مستندة إلى دعم قيادتنا الرشيدة، وإلى منظومة وطنية جعلت من تمكين المرأة واستثمار قدراتها جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية.

وقالت :" في دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، نؤمن بأن تمكين المرأة لا يقتصر على إتاحة الفرص، بل يمتد إلى بناء بيئة عمل مرنة ومحفزة، تدعم تطورها المهني والقيادي، وتراعي أدوارها ومسؤولياتها الأسرية والمجتمعية، بما يحقق التوازن بين كفاءة الأداء وجودة الحياة، ويعزز قدرتها على الاستمرار في العطاء وصناعة الأثر".