النائب العام للاتحاد :نعتز بما حققته ابنة الإمارات من حضور راسخ وإنجازات بمختلف الميادين

أبوظبي في 28 أغسطس/وام/ أعرب معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد عن اعتزازه بما حققته ابنة الإمارات من حضور راسخ وإنجازات نوعية في مختلف ميادين العمل الوطني، وما أثبتته من كفاءة واقتدار في تحمّل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن.

وقال معاليه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية :" يجسد شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل» طموحاً متجدداً لمواصلة البناء على المنجزات، والتطلع نحو مستويات أعلى من التميز والتأثير.. وفي ميدان العدالة، أثبتت المرأة الإماراتية حضورها بكفاءة واقتدار، وأسهمت في ترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.

وأضاف :" في النيابة العامة، نفخر بما تقدمه الكفاءات النسائية الوطنية من عطاء متميز، ونثق بقدرتها على مواصلة هذه المسيرة بعزم وطموح، والإسهام بدور فاعل في تطوير منظومة العدالة الجنائية وخدمة الوطن، بما يرسخ مكانة ابنة الإمارات شريكاً أصيلاً في مسيرة الإنجاز وصناعة المستقبل".