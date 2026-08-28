مجلس إدارة غرفة الفجيرة يعقد اجتماعه الـ3

الفجيرة في 28 أغسطس/ وام/ عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اجتماعه الثالث برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للغرفة.

تم خلال الاجتماع مراجعة الأداء العام واستعراض عدد من المحاور المتعلقة بتطوير أعمال الغرفة وتعزيز دورها في خدمة مجتمع الأعمال ودعم الحركة الاقتصادية في الإمارة.

وتناول الاجتماع الخطط والتوجهات المستقبلية للغرفة، وسبل الارتقاء بالخدمات والمبادرات المقدمة للقطاع الخاص، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، إلى جانب بحث آليات تطوير الشراكات والعلاقات الاقتصادية مع المؤسسات والغرف التجارية ومجتمعات الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام شركات الفجيرة، واستقطاب الفرص الاستثمارية، وبناء شراكات اقتصادية وتجارية ذات أثر ملموس.

و أكد "اليماحي" التزام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بمواصلة تطوير أعمالها، وتعزيز دورها كشريك فاعل لمجتمع الأعمال، والعمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، محليًا ودوليًا، بما يسهم في دعم تنافسية شركات الإمارة وفتح مسارات جديدة للنمو والاستثمار.

وفي ختام الاجتماع، توجه اليماحي، بالشكر والتقدير إلى إدارة وموظفي الغرفة، مثمنًا جهودهم في أداء مهامهم، وأكد أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بأداء الغرفة وتعزيز حضورها ودورها في دعم القطاع الخاص .