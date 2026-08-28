هيئة الشارقة للآثار: المرأة الإماراتية صانعة الأجيال

الشارقة في 28 أغسطس / وام / أشاد سعادة عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار بمسيرة المرأة الإماراتية وأكد أنها لم تكن وليدة الحاضر بل تمتد جذورها عميقاً في ذاكرة هذه الأرض وتاريخها الحضاري العريق وتكشف الشواهد الأثرية وقراءة تاريخ المجتمعات التي عاشت على هذه الأرض أن للمرأة حضورًا أصيلًا في صياغة ملامح المجتمع والإسهام في أنشطته وممارساته المختلفة عبر العصور فقد كانت كما هي اليوم شريكة في العمل ومواجهة التحديات وفي ابتكار الوسائل والأدوات اللازمة في كافة المجالات.

وقال يوسف في يوم المرأة الإماراتية :" نحن في هيئة الشارقة للآثار ومن واقع قراءتنا للشواهد التاريخية ندرك أن الدور الريادي الذي تضطلع به المرأة اليوم هو استمرار طبيعي لإرثٍ أصيل من العطاء والتلاحم فقد كان أثرها حاضراً وناصعاً في أمجاد الماضي وهو اليوم يزيد الحاضر إشراقاً وتطوّراً في ظل الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة ليبشر بمستقبل أكثر اتساعاً وإنجازاً مؤكدا أن المرأة الإماراتية صانعة الأجيال وستبقى دائماً نمطاً فريداً في الجمع بين الأصالة والحرص على بناء المستقبل.