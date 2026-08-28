"أبوظبي لإدارة المواد الخطرة" : الكفاءات النسائية الإماراتية أثبتت جاهزيتها في القطاعات الحيوية

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / أكد سعادة مطر معضد المهيري مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها الفاعل، والمؤثر، على مدى العقود الماضية، في مسيرة التنمية، والتقدم، واستشراف معالم المستقبل، بفضل الثقة، التي منحتها إياها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وقال سعادته إن ما حققته المرأة الإماراتية اليوم في مختلف الميادين والمجالات التنموية، والاستشرافية، جعلها نموذجاً مشرفاً، عابراً للحدود، يحتذى في المنطقة، والعالم، بفضل الدعم والتوجيه المستمرين، من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ونتيجة للخطط والرؤى الوطنية الواعية لصناعة مستقبل الثروة البشرية لدولة الإمارات وترسيخ مكانة المرأة شريكة أصيلة في التنمية وصناعة المستقبل.

وأضاف أن شعار هذا العام ليوم المرأة الإماراتية "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس روح التحدي، والتفوق، والريادة، التي ترسخت في وجدان أبناء وبنات الإمارات، ويعكس إرادة القيادة ورؤيتها، لمواصلة البناء على المكتسبات، ويؤكد التفوق الذي حققته المنظومة الوطنية، في دفع الكفاءات النسائية الإماراتية، من مرحلة التمكين والمشاركة، إلى آفاق واعدة للمرأة الإماراتية لصناعة أثر مستدام في المجتمع، والمؤسسات والقطاعات الحيوية والتخصصية.

وأكد أهمية النهج الاستراتيجي المستدام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، الساعي إلى التمكين، وبناء القدرات، والنضج والجاهزية المؤسسية، وإفساح المزيد من الفرص التخصصية والإبداعية أمام الكفاءات النسائية الإماراتية، في المجالات الفنية والتنظيمية والتحليلية،