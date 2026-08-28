" أبوظبي للصحة العامة": صحة المرأة ورفاهها ركيزة صحة المجتمع

أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ أكد سعادة الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، أن صحة المرأة ورفاهها تمثلان ركناً أساسياً في مسيرتها وقدرتها على تحقيق تطلعاتها ومواصلة إسهاماتها في مختلف مجالات الحياة، مشيراً إلى أن أثر الاهتمام بصحتها يمتد عبر مختلف مراحل حياتها إلى أسرتها ومحيطها ومجتمعها، ويسهم في بناء أجيال ومجتمعات أكثر صحة وازدهاراً.

وقال سعادته، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن الوقاية والوعي الصحي والكشف المبكر تكتسب أهمية خاصة في دعم المرأة وتمكينها من الحفاظ على صحتها وجودة حياتها، لافتاً إلى أن تعزيز صحة المرأة يشكل أحد المرتكزات المهمة لترسيخ مجتمع أكثر صحة وقدرة على مواصلة مسيرة التنمية.

وأكد أن المركز، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، يجدد التزامه بمواصلة تطوير جهوده بما يستجيب لاحتياجات المرأة الصحية، ويواكب تطلعاتها ودورها المحوري في مسيرة التنمية، انطلاقاً من الإيمان بأن صحة المرأة جزء لا يتجزأ من صحة المجتمع ومستقبله.