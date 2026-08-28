"الناشرين الإماراتيين" : المرأة الإماراتية قوة تصنع الأثر وتبني المستقبل

الشارقة في 28 أغسطس / وام / قالت أميرة بوكدرة، رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين إن يوم المرأة الإماراتية ليس وقفةً عند منجزٍ مضى، بقدر ما هو إطلالة على مستقبل تواصل فيه ابنة الإمارات حضورها بثقة من تعرف قيمة رسالتها، ووعي من تدرك أن الريادة ليست محطةً نصل إليها، بل مسؤوليةٌ تتجدد وأثرٌ يبقى.. ومن هنا، يأتي شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» تعبيراً صادقاً عن وطن يستمد قوته من تكامل أبنائه وبناته، ومن إرادة تمضي به إلى آفاق أرحب .

وأضافت في تصريح بمناسبة يوم المراة الإماراتية أنه في رحاب الثقافة، لم تكن المرأة الإماراتية حضوراً مكملاً، بل كانت من صانعاته؛ كتبت لتمنح الذاكرة صوتاً، ونشرت لتعطي الأفكار مساحةً أوسع، وترجمت لتبني بين الثقافات جسوراً من الفهم والحوار.

من جانبه أكد سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن المرأة الإماراتية أسهمت في صياغة المشهد الثقافي والمعرفي في الدولة، لا بوصفها مستفيدة من الفرص المتاحة وحسب، بل أيضاً كمنتجة للمعرفة، وصانعة للمحتوى، وشريك في تطوير الصناعات الإبداعية التي تعكس هوية الإمارات وتوصل صوتها إلى العالم.

وقال :" يعبّر شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل» عمّا تمتلكه المرأة الإماراتية من قدرة على تحويل المعرفة والإبداع إلى حضور وتأثير.. وفي قطاع النشر تحديداً، نشهد إسهامات متنامية للكاتبات والناشرات والمترجمات والمبدعات في صناعة الكتاب، ما عزّز حضور الأدب والفكر الإماراتي على الساحة الثقافية العربية والدولية.

وأضاف :" نعتز بما قدمته سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية للجمعية، من إسهام نوعي في تطوير صناعة النشر الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الناشرين والمبدعين، وترسيخ حضور الكتاب الإماراتي على الساحة المحلية والعالمية.. وأصبحت تجربتها نموذجاً لما يمكن أن تصنعه الرؤية حين تتحول إلى فرص ومسارات جديدة للمبدعين".