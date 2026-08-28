الإمارات لإدارة حقوق النسخ : بإبداع الإماراتية يزداد الوطن قوةً

الشارقة في 28 أغسطس/ وام / قالت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ إنه حين نحتفي بالمرأة الإماراتية، فإننا نحتفي بوطنٍ يحسن بناء الإنسان، وأن الثقة نقطة انطلاق لكل طموح.. فمنذ البدايات، وجدت ابنة الإمارات مساحةً لتتعلم وتبدع وتجرّب، وتحوّل شغفها إلى قيمة؛ حتى غدا حضورها في مختلف المجالات جزءاً من مسيرة وطن تقدّمها الإمارات إلى العالم .

وأضافت مجد الشحي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية :" يجسد شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» أهمية تكامل الأدوار في دعم مشاركة المرأة الإماراتية وتعزيز أثرها، ويستلهم مما حققته على مدى عقود من إنجازات وإسهامات رسخت حضورها في مختلف الميادين، ومهّدت الطريق أمام الأجيال لمواصلة هذا الأثر والبناء عليه"، مؤكدةً أن "البيئة الإماراتية، بما توفره من تشريعات ومؤسسات وفرص، أسهمت في توسيع حضور المرأة ضمن مجالات المعرفة والثقافة والإبداع، ومنحها مساحة أكبر لإنتاج المحتوى والمشاركة في الصناعات الإبداعية.. وهذا الحضور يحمّل المؤسسات المعنية مسؤولية مواصلة تطوير بيئة تحمي حقوق هذا الإنتاج وتضمن وصوله إلى جمهوره .

وقالت :" نحن في جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، نعتز بإسهامات المرأة في إثراء الحياة الفكرية والإبداعية، ونواصل العمل على صون نتاجها وحفظ حقوقها، كي يبقى إبداعها حياً ومتجدداً، وشاهداً على امرأةٍ يزداد بها الوطن قوةً، ويغدو معها المستقبل أفضل.