ثاني الزيودي : المرأة الإماراتية شريك رئيسي في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها

أبوظبي في 28 أغسطس/وام/ قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أنه في يوم المرأة الإماراتية، نتوجه بالتهنئة إلى نساء الإمارات اللاتي أثبتن، على مدار عقود، أنهن شريكات فاعلات في مسيرة البناء والتنمية وصناعة المستقبل، وساهمن بكفاءة واقتدار في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتمكين والتنافسية والازدهار.

وأضاف معاليه أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبفضل الرؤية الملهمة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية حققت المرأة الإماراتية إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وأصبحت حاضرة بقوة في مواقع صنع القرار والاقتصاد والأعمال والدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن لغة الأرقام تعكس حجم هذا النجاح، حيث تمثل المرأة الاماراتية نحو 66% من القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتشغل 30% من المناصب القيادية و15% من الوظائف التقنية والأكاديمية..كما تضم دولة الإمارات أكثر من 25 ألف رائدة أعمال، وتشكل سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى على مستوى المنطقة.

وأوضح أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة نهج وطني راسخ يؤمن بأن تمكين المرأة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن واقتصاده، كما أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم شريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تفخر بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات استثنائية داخل الدولة وخارجها، ونعتز بدورها المتنامي في قيادة الشركات، وتطوير القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعكس نموذجاً وطنياً فريداً يقوم على تكافؤ الفرص وتمكين الكفاءات.

وقال معاليه :"في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد التزامنا بمواصلة دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، انطلاقاً من إيماننا بأن ازدهار دولة الإمارات وريادتها العالمية يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بما تحققه بناتها من نجاحات وإنجازات.. وكل عام والمرأة الإماراتية مصدر فخر وإلهام للوطن والعالم".