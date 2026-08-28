شرطة رأس الخيمة: المرأة الإماراتية تواصل نجاحاتها في جميع القطاعات الوطنية

رأس الخيمة في 28 أغسطس/وام/ أكد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن يوم المرأة الإماراتية يأتي للاحتفاء بنجاحها في مختلف قطاعات الدولة والأمنية على وجه الخصوص، وتكليلًا لقدرتها على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص؛ مما جعلها شريكًا فاعلًا إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها دولة الإمارات.

وقال ابن علوان بهذه المناسبة : "أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها ومكانتها في مختلف القطاعات والمواقع، بل وتتطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات، حيث تنظر نحو المستقبل بثبات وقوة ومسؤولية، ونجحت في أن تكون نموذجًا ملهمًا لمختلف النساء والسيدات حول العالم.

وأضاف أن المرأة الإماراتية أكدت نجاحها وقدرتها في القطاع الأمني، وإطلاق المهام بكل استحقاق، والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة؛ مما جعلها نموذجًا مشرفًا يُقتدى من مختلف النساء في العالم.

وأوضح أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على التكيف مع مختلف الظروف؛ بفضل الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها والتجارب العملية التي مرت بها، ودعم وتشجيع القيادة الرشيدة عبر مختلف المبادرات الوطنية.