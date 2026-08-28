منتخب الجولف يشارك في بطولة آسيا والمحيط الهادئ بالصين

دبي في 28 أغسطس/وام/ يشارك منتخب الإمارات للجولف في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للفرق "كأس نومورا"، المقررة في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد في بيان له اختيار 3 لاعبين لتمثيل المنتخب هم محمد سكيك، وسيد ريان أحمد، ووسام مولان، بينما يرأس البعثة خالد مبارك الشامسي، أمين السر العام، وتضم أيضا المدرب فيصل سرغيني.

وأشار إلى مغادرة البعثة إلى الصين بعد اختتام برنامج الإعداد المكثف بالعاصمة المغربية الرباط، والذي تضمن تدريبات فنية وبدنية وجولات تطبيقية، تمهيدا لخوض المنافسات على ملعب "باي هود" الدولي رقم 9 في بكين.

وأكد خالد مبارك الشامسي، أن المنتخب يدخل البطولة بعد فترة إعداد مميزة في المغرب، بطموح تقديم أداء قوي يجسد التطور الذي يشهده الجولف الإماراتي، أمام نخبة اللاعبين الهواة في آسيا والمحيط الهادئ.