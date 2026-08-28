المناطق الحرة بالشارقة : المرأة الإماراتية شريك فاعل في مسيرة التنمية

الشارقة في 28 أغسطس / وام / أكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة للاحتفاء بإسهامات المرأة ودورها المتنامي في دعم مسيرة التنمية الشاملة مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت عنصراً فاعلاً في مختلف القطاعات الاقتصادية وأسهمت في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ مكانة الدولة وجهةً جاذبة للاستثمار.

وأضاف سعادته : " تأتي هذه الإنجازات في سياق "رؤية أم الإمارات 50:50" التي ترسخ التحول من تمكين المرأة إلى الريادة الكاملة فيما يجسد شعار المناسبة "بنظهر الأقوى والأفضل" الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة التي جعلت من تمكين المرأة نهجاً راسخاً وتجسيداً لمسيرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وجهودها في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً في العطاء والتميز إلى جانب رؤية وجهود قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع في دعم حضور المرأة وإسهاماتها في مختلف المجالات.

وأشار سعادته إلى أن هيئتي المنطقة الحرة بالحمرية ومطار الشارقة الدولي تلتزمان بتوفير بيئة عمل عالمية المستوى تدعم الكفاءات النسائية الوطنية بوصفهن جزءاً أساسياً من القيمة المضافة في منظومة الاستثمار والإنتاج مؤكداً أن الاستثمار في قدرات المرأة الإماراتية يمثل استثماراً في مستقبل الاقتصاد الوطني ويعزز من جاهزية الدولة لمواصلة مسيرة النمو وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

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