الإمارات للمزادات : المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة

الشارقة في 28 أغسطس / وام / أكد سعادة عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يجسد مسيرة استثنائية أصبحت فيها ابنة الإمارات نموذجاً للقدرة على تحويل الطموح إلى إنجاز والفرص إلى نجاحات مؤثرة في مختلف المجالات مشيراً إلى أن هذا الحضور المتميز هو ثمرة رؤية القيادة الحكيمة التي آمنت بقدرات المرأة ووفرت لها البيئة الداعمة لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية .

وأكد بهذه المناسبة أن المرأة الإماراتية تواصل اليوم ترسيخ حضورها بثقة واقتدار بما تقدمه من نماذج ملهمة في العطاء والتميز وتحقيق الإنجازات التي تعكس مكانة الدولة وتطلعاتها المستقبلية.