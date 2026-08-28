عبد الله المري : المرأة الإماراتية شريك فاعل في صناعة المستقبل وتعزيز تنافسية الدولة

دبي في 28 أغسطس / وام / أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً فاعلاً في صناعة المستقبل وتعزيز تنافسية الدولة، بعد أن حققت حضوراً مؤثراً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بفضل الدعم والرعاية التي أولتها لها القيادة الرشيدة.

جاء ذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وتحتفي به الدولة هذا العام تحت شعار “بنظهر الأقوى والأفضل”.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأولياء العهود ، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارت)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى كل امرأة، إماراتية بهذه المناسبة.

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري: “نحتفي هذا العام بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار “بنظهر الأقوى والأفضل”، ونستذكر معاً الدور الرائد والاستثنائي الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام مؤكدا أن رؤية سموها الاستباقية والطموحة وضعت المرأة الإماراتية في موقع الصدارة، ومنحتها كافة مقومات التمكين والريادة، حتى باتت اليوم نموذجاً عالمياً في العطاء والإنجاز، وشريكة أساسية في نهضة الدولة وتطورها”.

وأضاف معاليه: “لم تكن المرأة الإماراتية لتصل إلى هذا المستوى من النجاح لولا الجهود الداعمة والرعاية الكاملة لها من قبل قيادتنا الرشيدة، التي كان لها الدور الرئيس فيما حظيت به المرأة الإماراتية من رعاية واهتمام، مقدمةً لها كافة الممكنات في التعليم والتأهيل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لتغدو شريكة حقيقية في التنمية المستدامة، وسنداً قوياً لأخيها الرجل في حمل رسالة الوطن”.

وأكد معاليه حرص شرطة دبي على أن تكون في طليعة المؤسسات التي تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين المرأة، عبر دعم العناصر النسائية وإبراز دورهن في مختلف التخصصات ضمن القطاع الشرطي والأمني، مشيراً إلى نجاح وتألق العناصر النسائية في شرطة دبي في تخصصات عدة، من أبرزها العلوم الجنائية، والطب الشرعي، والهندسة التقنية، والمرور، والتحقيقات، وحفظ الأمن والنظام، متمنياً لكل الإماراتيات دوام التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مسيرة بناء الوطن.