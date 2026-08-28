جامعة الإمارات : ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات يعكس رؤية القيادة في تمكين المرأة

العين في 28 أغسطس /وام/ أكدت قيادات جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية يعكس الرؤية الراسخة للقيادة الرشيدة في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة مستقبل الدولة.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: "في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة راسخة من العطاء والإنجاز، وبحضور المرأة شريكًا أصيلًا في بناء نهضة دولة الإمارات وصناعة مستقبلها.. وهي مسيرة أرسى دعائمها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي آمن بقدرات المرأة، وأن مشاركتها وتمكينها ركيزة أساسية في بناء الوطن وتقدّمه".

وأضاف معاليه: "تحظى المرأة الإماراتية باهتمام ودعم متواصلين من قيادتنا الرشيدة، وكان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية دور محوري في دعم ابنة الإمارات وتعزيز حضورها إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية والنهضة.. وأثبتت ابنة الإمارات، بعلمها وكفاءتها وطموحها، قدرتها على الإسهام بفاعلية في مختلف ميادين العمل والمعرفة، مستلهمة ثقة القيادة الرشيدة وإيمانها بالإنسان أساسًا للتقدم والازدهار".

من جانبه، أوضح سعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة: "يمثّل يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نعتز من خلالها بمسيرة ابنة الإمارات وإسهاماتها النوعية في مختلف مجالات التنمية، وعلى مدى خمسة عقود، شكّلت جامعة الإمارات العربية المتحدة منصة وطنية لإعداد أجيال من الكفاءات النسائية التي أسهمت في بناء الدولة، وتولّت مسؤوليات مؤثرة في قطاعات حيوية داخل الدولة وخارجها".

وأضاف سعادته: "يتجاوز حضور المرأة الإماراتية اليوم مفهوم إتاحة الفرص إلى دور أكثر تأثيرًا في إنتاج المعرفة، وقيادة الابتكار، وتطوير الحلول التي تخدم المجتمع وتسهم في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام".