" شراع " : دور بارز للمرأة الإماراتية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وابتكاراً

الشارقة في 28 أغسطس / وام / قالت سعادة سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) أن المرأة الإماراتية رسخت حضورها في مختلف القطاعات وحولت ما حظيت به من ثقة وفرص إلى إنجازات تفتح آفاقاً أوسع أمام الأجيال القادمة من النساء وما حققته في ريادة الأعمال والعلوم والعمل الحكومي وغيرها من المجالات يعكس عزيمتها من جهة ورؤية دولة آمنت بقدراتها واستثمرت في طموحها ومكنتها من أن تكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية من جهة أخرى.

و أضافت بمناسبة يوم المرأة الإمارتية :" نحن في شراع نرى امتداد هذه المسيرة في جيل جديد من رائدات الأعمال الإماراتيات اللواتي يؤسسن شركات طموحة ويستكشفن فرصاً جديدة ويتطلعن إلى أسواق أوسع وفي يوم المرأة الإماراتية نحتفي بما تحقق وبالطموح الذي يدفع المرأة الإماراتية لمواصلة دورها في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وابتكاراً والإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات".