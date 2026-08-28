عبدالله الجروان: المرأة الإماراتية شريك رئيسي في صناعة مستقبل الطاقة والمياه

أبوظبي في 28 أغسطس / وام/ أكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، أن المرأة الإماراتية رسخت مكانتها قوةً قياديةً فاعلةً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي آمنت بقدراتها، واستثمرت في تمكينها، وأتاحت أمامها المجال لتولي المسؤولية وصنع القرار وقيادة التغيير في مختلف القطاعات.

وقال معاليه، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن المرأة الإماراتية تواصل اليوم ترسيخ حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، بما تمتلكه من كفاءة وطموح وقدرة على تحمل المسؤولية وتحويل الطموح إلى إنجاز، مشيراً إلى أن حضورها لم يعد مقتصراً على المشاركة في مسيرة التحول، بل أصبحت شريكاً رئيسياً في قيادته وصناعة أثره، لا سيما في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والابتكار والقطاعات الحيوية التي تشكل مستقبل دولة الإمارات.

وأضاف أن قطاعي الطاقة والمياه في أبوظبي يزخران بكفاءات إماراتية نسائية أصبحت جزءاً أساسياً من قيادة التحول الذي يشهده القطاع، وأسهمت بفاعلية في تطوير منظومة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، تدعم أمن الإمدادات وتواكب تطلعات الإمارة للمستقبل، لافتاً إلى أنه مع تسارع دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، تتسع أمام المرأة الإماراتية آفاق جديدة، ليس فقط للعمل في قطاعات المستقبل، وإنما للمساهمة في قيادتها وتشكيل مسارها.

وأشار إلى أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات يعكس نهجاً وطنياً راسخاً جعل الإنسان محور التنمية وأساسها، ورسخ ثقافة تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص، بما يعزز قدرة الدولة على المنافسة والتقدم، ويرسخ مكانتها الريادية وقدرتها على صناعة المستقبل.