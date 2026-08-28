اتحاد القوس والسهم يعلن تفاصيل روزنامة البطولات المحلية والدولية 2026-2027

الشارقة في 28 أغسطس/وام/ أعلن مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، تقاصيل روزنامة الفعاليات والبطولات المحلية والدولية للموسم 2026-2027.

وأكد الاتحاد في بيان له أن الموسم ينطلق 31 أكتوبر بالمرحلة الأولى من دوري الإمارات للقوس والسهم، ثم المرحلة الأولى أيضا من دوري الإمارات لاكتشاف المواهب في 14 نوفمبر، وصولا إلى استكمال المرحلة الثانية من الدوري على مدار يومي 21 و22 نوفمبر.

وأشار إلى انطلاق المرحلة الثانية من دوري اكتشاف المواهب في 26 ديسمبر، ثم تنظيم البطولة الدولية المفتوحة يومي 9 و10 يناير 2027، تعقبها المرحلة الثالثة من دوري الإمارات لاكتشاف المواهب في 23 يناير، ثم المرحلة الثالثة أيضا من دوري الإمارات يومي 30و31 يناير.

ونوه إلى إقامة المرحلة الرابعة من دوري اكتشاف المواهب في 13 مارس، ثم المرحلة الرابعة من الدوري على مدار يومي 20 و21 مارس، والمرحلة النهائية من دوري اكتشاف المواهب في 10 أبريل، والمرحلة النهائية للدوري يومي 17 و18 أبريل.

وأوضح أن كأس الإمارات لاكتشاف المواهب داخل الصالات ينطلق في الأول من مايو، تعقبه منافسات كأس الإمارات داخل الصالات على مدار يومي 8 و9 مايو، ثم المرحلة النهائية من كأس الإمارات داخل الصالات يومي 29 و30 مايو، وإقامة كأس الإمارات لاكتشاف المواهب داخل الصالات في 5 يونيو.

وكشف الاتحاد عن أجندة البطولات الدولية وتتضمن دورة الألعاب الآسيوية باليابان من 27 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، وبطولة غرب آسيا بالفجيرة من 15 إلى 22 أكتوبر، وأولمبياد الشباب بداكار من 6 إلى 10 نوفمبر، وبطولة العالم لأصحاب الهمم في دبي من 5 إلى 11 ديسمبر، وصولا إلى بطولة آسيا للشباب بخورفكان من 14 إلى 22 ديسمبر.