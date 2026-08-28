مطر الطاير: المرأة ركيزة استراتيجية في صناعة المستقبل وتعزيز تنافسية الإمارات

دبي في 28 أغسطس / وام / أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية نجدد فيها الاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية أسهمت في دعم مسيرة التنمية الشاملة، موضحا أن المكانة المتقدمة، التي وصلت إليها ثمرة رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، الذي آمن بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان، وأن تمكين المرأة ركيزة استراتيجية في نهضة المجتمع وصناعة المستقبل وتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الطاير في تصريح له بهذه المناسبة أن هذا النهج هو الذي تسير عليه القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، ويجري ترسيخه عبر منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والمبادرات، التي جعلت المرأة شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

وقال الطاير إن تمكين المرأة في دولة الإمارات، أصبح خياراً استراتيجياً يعزز تنافسية الدولة، ويرفد مختلف القطاعات بالكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحولات المستقبلية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستثمار في الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية ومحور التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الحضور النوعي للمرأة الإماراتية في مختلف مواقع صنع القرار، وفي قيادة المؤسسات والمشاريع الوطنية، يُظهرُ نجاح النموذج الإماراتي في توفير بيئة تتيح للكفاءات الوطنية الإبداع والابتكار والمنافسة على المستويات كافة.

وأوضح معاليه أن شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2026 "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يجسد الثقة الراسخة بقدرات المرأة الإماراتية، ويُظهر ما تتمتع به من عزيمة استثنائية مكّنتها من تحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى إنجازات رسخت حضورها الفاعل في مختلف الميادين، حتى غدت نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً في الكفاءة والتميّز والإخلاص للوطن.