ميثاء الرميثي: المرأة الإماراتية حاضرة في القطاعات الجديدة والواعدة

دبي في 28 أغسطس/وام/ أكدت ميثاء الرميثي، أول مراقبة حركة قطارات إماراتية في قطارات الاتحاد أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، يعكس عزيمة ابنة الإمارات وإصرارها على الحضور في مختلف القطاعات، بما فيها المجالات والقطاعات الجديدة والواعدة ، التي تسهم في رسم مستقبل دولة الإمارات والعالم.

وقالت الرميثي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات" وام " اليوم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام : " أشعر بفخر كبير بعملي في مركز التحكم بقطارات الاتحاد، لأنه أتاح لي الفرصة لخدمة وطني في مجال أحببته منذ طفولتي، فقد كانت القطارات دائماً تثير اهتمامي، ولم أتخيل حينها أن يتحول هذا الاهتمام إلى مسيرة مهنية أجد فيها نفسي اليوم، ويتمثل دوري في ضمان سير العمليات بأمان وانتظام، وهو عمل يتطلب الدقة والتواصل الواضح في جميع الأوقات".