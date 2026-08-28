استشاري الشارقة : المرأة الإماراتية شريك أصيل في مسيرة الإنجاز والتنمية

الشارقة في 27 أغسطس / وام / أكدت سعادة حليمة حميد العويس رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن يوم المرأة الإماراتية يشكل مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات فاعلة وحضور بارز في مختلف ميادين العمل الوطني مشيدةً بالدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في دعم مسيرة المرأة وتمكينها وترسيخ حضورها شريكاً أساسياً في التنمية وصناعة القرار.

وقالت العويس إن شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» ليوم المرأة الإماراتية 2026 يعكس مسيرة متواصلة من الطموح والتميز ويجسد ثقة المرأة الإماراتية بقدراتها وإصرارها على مواصلة الإنجاز والعطاء مؤكدة أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يعتز بإسهامات المرأة في العمل المؤسسي والمجتمعي ويدعم توسيع مشاركتها في صناعة القرار وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للوطن.

من جانبها أكدت سعادة ميرة خليفة المقرب الأمين العام للمجلس أن «يوم المرأة الإماراتية» يجسد الاعتزاز بما قدمته وتقدمه ابنة الإمارات من عطاء فارق وإنجازات مشهودة أسهمت في نهضة الدولة وتقدمها مؤكدة أن هذا الحضور للمرأة الإماراتية ثمرة رؤية وطنية راسخة جعلت من تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع أولوية أساسية وركيزة راسخة في صفحات الوطن المشرقة.