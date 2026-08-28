مدير عام "زايد الخير": بنات الإمارات شريكات في مسيرة الإنجاز وصناعة الأثر المستدام

أبوظبي في 28 أغسطس/وام/ أكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن ما حققته المرأة الإماراتية من حضور فاعل ومؤثر في مختلف ميادين العمل والقيادة والعطاء، يجسد رؤية وطنية راسخة آمنت، منذ تأسيس دولة الإمارات، بأن الاستثمار في الإنسان، رجلاً وامرأة، هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن وازدهاره.

وقال سعادته، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: "نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة، التي هيأت للمرأة الإماراتية منظومة متكاملة من الفرص والدعم والثقة، ومكّنتها من أن تكون شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وأن تسهم بقدراتها وخبراتها في مختلف القطاعات والمجالات.

ونتوجه كذلك بعظيم الامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي ارتبطت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية برؤيتها وعطائها وجهودها الممتدة على مدى عقود؛ فكانت سموها صوتاً لطموح ابنة الإمارات، وداعماً لتعليمها وعملها واستقرار أسرتها وتعزيز مشاركتها المجتمعية، حتى أصبح النموذج الإماراتي في تمكين المرأة موضع تقدير وإعجاب.

وأوضح الفلاحي أن شعار هذا العام، “بنظهر الأقوى والأفضل” يحمل رسالة ملهمة لكل امرأة إماراتية، مفادها أن الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل انطلاقة نحو طموحات جديدة ومسؤوليات أكبر تجاه الوطن والمجتمع.