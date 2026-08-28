"ضمان": المرأة الإماراتية شريك فاعل في صناعة مستقبل قطاع التأمين

أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ قال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين – ضمان، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة لتجديد الاعتزاز بإنجازاتها وما تواصل تحقيقه من أثر نوعي في مختلف ميادين العمل والتنمية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي أرست نموذجاً رائداً في تمكين المرأة، ورسخت مكانتها شريكاً فاعلاً في مسيرة التقدم على كافة الأصعدة.

وأضاف أن شعار هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" يجسد روح دولة الإمارات التي تواصل الاستثمار في أفراد المجتمع والارتقاء بطموحاتهم.

وأكد أن "ضمان" تفخر بإسهامات كوادرها النسائية الإماراتية ودورهن المحوري في قيادة المبادرات الاستراتيجية، وتعزيز الابتكار، وتطوير الخدمات والحلول التأمينية التي تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين ودعم نمو الشركة، بما يسهم في رسم مستقبل قطاع التأمين.



