مدينة الشارقة للنشر : شعار يوم المرأة الإماراتية يعزز حضورها لصناعة فرص المستقبل

الشارقة في 28 أغسطس /وام / قال سيف السويدي مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر إن شعار يوم المرأة الإماراتية هذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" يعبر عن مرحلة جديدة في مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة تقوم على توسيع حضورها في الاقتصاد وتعزيز قدرتها على تأسيس الأعمال وقيادة المشروعات والمشاركة في القطاعات التي تصنع فرص المستقبل مؤكدا أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم ثمرة رؤية وطنية آمنت بأن التنمية الحقيقية هي التي يشارك فيها جميع أفراد المجتمع.

و أضاف السويدي في تصريح له : " في مدينة الشارقة للنشر نرى هذا الطموح يتحول إلى واقع من خلال تنامي حضور المرأة في قطاعات النشر والمحتوى والصناعات الإبداعية التي تمثل مساحات واعدة للابتكار وريادة الأعمال ونحرص على توفير بيئة متكاملة تساعد رائدات الأعمال والناشرات على تأسيس مشاريعهن وتنميتها والتوسع إلى أسواق جديدة وبناء الشراكات التي تعزز فرص النمو والاستدامة ومن هذا المنطلق نؤمن بأن شعار العام لا يعكس فقط ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم بل يعبر أيضاً عن قدرتها على تحويل ما حققته إلى إنجازات جديدة وترسيخ حضورها في القطاعات الواعدة وابتكار فرص جديدة للنمو والتطور".