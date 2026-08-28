مدينة إكسبو دبي توفر بيئة نموذجية ومنظومة متكاملة داعمة للمرأة الإماراتية

دبي في 28 أغسطس / وام / أكدت مدينة إكسبو دبي مواصلة دفع عجلة العمل نحو مستقبل أكثر شمولاً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات، من خلال سياسات وبرامج تتبنى نهجاً مستداماً يقوم على الشمول والتمكين وتكافؤ الفرص، ما يسهم في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في مسيرة المدينة ورؤيتها المستقبلية.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس شؤون العاملين ورئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، إن الأرقام تعكس نتائج هذا النهج، إذ تشكل النساء الإماراتيات 58% من إجمالي المواطنين الموظفين في مدينة إكسبو دبي، يشغل 90% منهن مناصب إدارية وقيادية، فضلاً عن أدوار ريادية وجوهرية أخرى.

وأضافت أن تمكين المرأة الإماراتية يتعدى كونه مناسبة سنوية نحتفي بها، إلى منظومة عمل يومية نطورها باستمرار لتنسجم مع الرؤية الوطنية للدولة، انطلاقاً من قناعتنا بأن دعم النساء وتمكين الكفاءات الإماراتية هما المحرك الأساس لازدهار المؤسسات ودفع التقدم الوطني.”