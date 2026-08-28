"إينوك": المرأة الإماراتية ركيزة في مسيرة قطاع الطاقة

دبي في 28 أغسطس / وام / أكدت مجموعة إينوك أن المرأة الإماراتية تواصل أداء دور محوري في مسيرة التنمية والازدهار في دولة الإمارات، وتسهم بفاعلية في دعم مستهدفات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بما يعزز حضورها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية المستدامة.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي للمجموعة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذى يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» : “لقد أسهمت المرأة الإماراتية إسهامات حيوية في بناء الوطن، وتعد شريكاً لا غنى عنه في مسيرة التنمية والازدهار في دولة الإمارات.. في مجموعة اينوك، تسهم كوادرنا النسائية بدور محوري في دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ونؤكد التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل داعمة تحتضن المواهب، وتُقدّر فيها الإنجازات على جميع المستويات.. وبالنيابة عن مجموعة اينوك، أتقدم بأطيب التهاني وخالص التمنيات لجميع الإماراتيات بهذه المناسبة المميزة”.

من جانبها، قالت شيخة الحداد، مدير إدارة الشؤون الحكومية والدولية، رئيسة اللجنة النسائية في اينوك:“يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاحتفاء بإسهامات المرأة الإماراتية وإنجازاتها ودورها المحوري في مسيرة التنمية والتقدم في دولة الإمارات.. ويجسد شعار هذا العام ’بنظهر الأقوى والأفضل’ ما تتمتع به المرأة الإماراتية من عزيمة وكفاءة وقدرة على التميز والابتكار في مختلف المجالات.. وفي مجموعة إينوك، نفخر بمساهمات كوادرنا النسائية اللواتي يواصلن الإسهام بفاعلية في قطاع الطاقة ومختلف القطاعات الحيوية، ويدعمن جهود المجموعة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.