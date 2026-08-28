سلطان المنصوري: المرأة الإماراتية شريك رئيس في مسيرة التنمية الشاملة

دبي في 27 أغسطس /وام/ أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن يوم المرأة الإماراتية يشكل مناسبة وطنية للاحتفاء بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات استثنائية، وما تقدمه من إسهامات فاعلة في مختلف القطاعات، بما يرسخ مكانتها شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

جاء ذلك في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل».

وقال معاليه: “نجدد في يوم المرأة الإماراتية اعتزازنا بما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات استثنائية، وما أثبتته من كفاءة واقتدار في القيادة والابتكار في مختلف ميادين العمل والعطاء.. ويكتسب يوم المرأة الإماراتية 2026 رمزية خاصة، إذ يشكل منصة للاحتفاء بعطاءات المرأة الإماراتية وإطلاق المبادرة الرامية إلى ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً ملهماً على مدار شهر، تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، عملاً بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأضاف معاليه: "في هذه المناسبة، نثمّن الدور المحوري الذي تؤديه الكفاءات النسائية في مختلف القطاعات والمجالات من خلال مساهماتهن الفاعلة في دعم العمل المؤسسي والارتقاء بالأداء في مختلف مواقع المسؤولية.. ونعتز بعطاء المرأة الإماراتية المستمر وإسهاماتها المخلصة في خدمة الوطن وبناء مستقبله، والتي تأتي ثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»”