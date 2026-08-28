"سياحة وثقافة عجمان" : في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز

عجمان في 28 أغسطس /وام/ أكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة للاحتفاء بإسهامات بنات الإمارات اللواتي أثبتن حضورهن ودورهن الفاعل في مسيرة التنمية وبناء مستقبل الإمارات.

وأضاف الهاشمي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية : " يتجسّد هذا الحضور الملهم في دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان من خلال ما تقدمه الإماراتية من كفاءة وطموح نعتزُّ بهما، وما تضطلع به من أدوار قيادية ومهنية تسهم في تطوير منظومة العمل، وتعزيز تنافسية الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية وثقافية وإعلامية رائدة.

وأوضح أن ما حققته المرأة الإماراتية ثمرة رؤية حكيمة تبنّتها دولة الإمارات منذ تأسيسها، وجعلت من تمكين المرأة خياراً استراتيجياً فتح أمامها آفاقاً أوسع للمشاركة والريادة وصناعة الأثر.