"مالية عجمان":المرأة الإماراتية أثبتت على مدى عقود حضورها بمسيرة الدولة

عجمان في 28 أغسطس/ وام/ قال سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن المرأة الإماراتية وعلى مدى عقود، أثبتت أن حضورها في مسيرة بناء الدولة لم يكن مرتبطاً بدور محدد أو مرحلة بعينها، بل جاء امتداداً لشراكة فاعلة تطورت معها مسؤولياتها، وتنوعت إنجازاتها، وتركت بصمتها في صناعة القرار والتنمية مشيرا إلى أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة أرست بيئة جعلت من تمكين المرأة نهجاً راسخاً، ومن طاقاتها وكفاءاتها رافداً أساسياً لمسيرة التقدم.

وأكد سعادته، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2026، أن دائرة المالية بعجمان تتلمس هذا النهج واقعاً يتمثل في حضور المرأة الإماراتية في مختلف مواقع العمل، وما تنهض به من مسؤوليات مؤثرة تسهم في تعزيز جودة العمل المالي، ودعم التطوير المؤسسي وتحقيق أهداف الدائرة، مؤكداً إيمان الدائرة بأن الاستثمار في هذه الكفاءات وتعزيز حضورها في مواقع التأثير يمثلان ركيزة أساسية لبناء منظومة مالية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، تدعم تطلعات الإمارة وتواكب رؤية عجمان 2030.

و أعرب عن فخره بكل إماراتية حوّلت ما أتيح لها من فرص إلى مسؤولية وإنجاز ونتائج ملموسة، موضحا أن القيمة الحقيقية للتمكين تُقاس بما يتركه من أثر، وبما تصنعه المرأة من فارق ينعكس على مؤسستها ومجتمعها ووطنها.